Bodrumspor’un kaldığı otele saldırı
TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen holiganlar içeri girmeye çalıştı.
TFF 2. Lig’de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor’u sahasında 3-1 yendi. Oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt’a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı.
Otel önüne gelen holiganlar, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı.
Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan holiganlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken, olaylar kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bodrumspor, olay öncesi yaptığı açıklamayla yaşanacak olan tehlikeye dikkat çekmişti. (DHA)