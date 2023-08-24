Bolu’da köyler arası futbol turnuvasında kavga çıktı

Bolu'da düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri arasında oynanan maç sırasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, tribünden atlayan taraftarlar da katıldı.

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Bolu’da, 48 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri arasında oynanan maçta, sahada iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, tribünden atlayan taraftarlar da katıldı. Saha dışında da devam eden kavga, polisin ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bolu Muhtarlar Derneği ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen futbol turnuvası, 5 gün önce başladı. Elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağı turnuvada, dün akşam Karaçayır Mahallesi’nde bulunan futbol sahasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri karşılaştı.

Yenicepınar’ın maçı 2-1 önde sürdürdüğü bir sırada, bir pozisyon sonrası iki takımın oyuncuları arasında tartışma başladı ve bu kavgaya dönüştü. Kavgaya, tribünden sahaya atlayan taraftarlar da dahil oldu.

Polisin ve diğer taraftarların araya girmesiyle saha içindeki kavga sona erdi. Ancak kavga saha dışında da sürdü. İki köyün sakinleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir taraftar, otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına yüzüstü atladı.

Kavga, polisin ve diğer vatandaşların müdahalesiyle sona erdirildi. Kavga anları, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)