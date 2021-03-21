Boluspor Ankara’da 3 puanı 90+2’de aldı

Mücadelede ilk gol 14. dakikada Boluspor’dan geldi. Deplasman ekibinin golünü Kabongo Kasongo kaydetti. Ankaraspor’un golü ise 29. dakikada Marcus Pedersen’den geldi.

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Boluspor, 90+2’de Gökhan Akkan’ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın x, Furkan Ürün x, Cemil Tunç x

Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx, Ercan Yazıcı xx (Gökhan Akkan dk. 53 xx), Mudimu xx, Mahmut Akan xx (Mete Çelik dk. 69 x), Barış Zeren xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 86 ?), Balagojevic xx, Erdem Çetinkaya xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Samed Kaya xx, Olatunbosun xx (Darko Bodul dk. 69 x), Pedersen xx

Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mehmet Tuğrul Başkan, Levent Gülen, Engin Bekdemir

Teknik Direktör: Mehmet Ak

B.Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Asan xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Gyasi x (Marlon dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 78) x, Abdulayev xx (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Kasongo xx (Muhsin Yıldırım dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Kasongo (dk. 14), Marlon (dk. 90+1) (B. Boluspor), Pedersen (dk. 29) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Marlon, Aykut Demir (B. Boluspor), Samed Ali Kaya (Ankaraspor)