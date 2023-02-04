Boluspor-Pendikspor maçında ilginç anlar! Fair-play ruhu…
Spor Toto 1. Lig'de oynanan Boluspor-Pendikspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Sakatlık nedeniyle topu dışarı atan Pendiksporlu oyuncular, Bolusporlu futbolcuların topu kendilerine vermesini beklerken kalelerinde golü görünce şoke oldu.
Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanan Boluspor-Pendikspor maçının ilk yarısında futbolun fair play ruhuna yakışır bir olay meydana geldi.
İlk yarının son anlarında, Boluspor’un kullandığı serbest vuruşta forvet oyuncusu Dino Ndlovu ceza sahası içinde yerde kaldı. Yaşanan sakatlık sonrası Pendiksporlu Adrien Regattin topu taca yolladı ve sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu. Ndlovu’nun tedavisi sonrası oyun taç atışıyla tekrar başladı.
Boluspor’un oyuncusu Joel Ngandu Kayamba’nın topu Pendiksporlu oyunculara vermesi beklenirken, doğrudan kaleye doğru yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Pendikspor kalecisi Burak Öğür’ün önde olması nedeniyle ağlarla buluşan top sonrası Kayamba, yaptığı el hareketleriyle kalecinin topu tutacağını zannettiğini anlatmaya çalıştı.
KALEYİ AÇTILAR
Yaşananların ardından Pendikspor maça santrayla tekrar başlarken, Bolusporlu oyuncular hareketsiz şekilde bekledi. Pendiksporlu Hasan Kılıç da topla birlikte ilerleyerek boş kaleye golü atarak skoru 1-1’e getirdi.
Mücadeleyi Pendikspor 3-1’lik skorla kazandı.