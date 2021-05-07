Boluspor sezonu galibiyetle tamamladı

TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlarken, konuk takım ise 8 puanla son sırada TFF 1. Lig’e veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada Kassongo'nun ortasında ceza sahası içinde Arda Köksal, topu ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Kassongo'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin çeldiği topu Araz Abdullayev filelere yolladı. 3-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Deniz Turgut, Muhammet Yumak

Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Ensar Bilir (Hajdarevic dk. 79), Aykut Demir, Atamer Bilgin, Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Poepon dk. 66), Ali Keten (Emin Bayram dk. 60), Arda Köksal, Muhsin Yıldırım, Kassongo (Diouf dk. 79)

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğul Kaan Doğan, Burak Asan, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer (Efehan Kaptan dk. 63), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdarı, Mevlüt Çelik, Tolga Yakut (Kaan Gaman dk. 82), Buğra Çağlıyan, Berkay Tanır, Uğur Can Semizoğlu, Onur Arı (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 73), Onurhan Uyanık (Kaan Gül dk. 46), Cihangir Çağlıyan

Yedekler: İbrahim Halil Öner, Birol Erdoğan, Utku Kızılkaya

Teknik Direktör: Rasim Söğüt

Goller: Araz Abdullayev (dk. 17 ve 56), Arda Köksal (dk. 49) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir (Boluspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor)