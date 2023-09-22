Boluspor Tuzlaspor’u yenerek galibiyetle tanıştı
Sahasında Tuzlaspor'u mağlup eden Boluspor, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Landel, sergilediği performansla takımını galibiyete taşıdı.
Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında sahasında ağırladığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti.
Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 23 ve 75. dakikada Landel kaydetti. Tuzlaspor’un tek golünü 60. dakikada Mata kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor, puanını 6’ya yükseltti. Tuzlaspor ise 3 puanda kaldı.
- STAT: Atatürk
- HAKEMLER: Feridun Daldaş, Yusuf Susuz, Onur Gülter
- BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Landel, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Diarrasouba), Safa Kınalı (Dk. 90 Berk Yıldız), Ngandu (Dk.86 Posmac), Camara (Dk. 90 Furkan Demir), Bettaieb (Dk. 77 Şeref Özcan)
- TUZLASPOR: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Selim Ay, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Taş, Mata (Dk.Sadık Baş), Hikmet Ciftci (Dk.82 Ahmethan Köse), Muhammed Akarslan (Dk.46 Bongoura), Ahmet Yazar (Dk.46 Adeniyi), Togui (Dk.46 Yabaya)
- GOLLER: Dk. 23, Dk. 75 Landel (Boluspor) – Dk. 60 Mata (Tuzlaspor)
- SARI KARTLAR: Şeref Özcan (Boluspor) – Muhammed Akarslan, Mehmet Taş (Tuzlaspor) (DHA)