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Boluspor’da yaprak dökümü

Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte beş oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Güncellenme: 16:07, 09/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Boluspor’da yaprak dökümü

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yollarını ayırdığı isimleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli'nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

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