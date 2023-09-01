Boluspor’da yeni teknik direktör: Yalçın Koşukavak
Boluspor, ligin üçüncü haftasında teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırmasının ardından, son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Koşukavak, 2001-2002 yılları arasında Boluspor'da forma giymişti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor’da yollar ayrılan Turgay Altay’ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak’la 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak.” ifadeleri kullanıldı.
Koşukavak, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’yi çalıştırmıştı. (AA)