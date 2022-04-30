Bordo mavi bayram! Trabzonspor 38 yıllık hasrete son veriyor…

Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada Antalyaspor’u konuk edecek Fırtına, alacağı 1 puanla tarihi zafere ulaşacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin en erken şampiyonluk rekorunu da egale edecek.

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Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, alacağı 1 puanla şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

AVCI’DAN KARİYER ZİRVESİ

TRABZON, Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Kanarya 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak. Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak.

61 KEZ TOP ATIŞI VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara çağrıda bulundu. Yaşanacak coşkunun gözyaşına dönmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Ağaoğlu, “Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız. 3 ayrı lokasyondan da havai fişek gösterisi olacak. Bunlarla yetinelim” dedi.

SİS ENGELİ

Trabzon’daki yoğun sis nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden de Trabzon'a çok sayıda uçak seferi konulmuştu ancak bu uçakların büyük bölümü, önceki geceden itibaren görülen yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.