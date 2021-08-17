Borussia Dortmund’u deviren Bayern Münih, Almanya Süper Kupası’nın sahibi: 1-3

Almanya Süper Kupası mücadelesinde Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Son 6 finalin 5'ini kazanmayı başaran Bayern Münih, Süper Kupa sayısını 9'a yükseltti.

SOZCU.COM.TR

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Almanya Süper Kupası karşılaşmasında Borussia Dortmund ve Bayern Münih kozlarını paylaştı. Polonyalı golcü Robert Lewandowski’nin takımını sırtladığı maçta, Bayern Münih 3-1’lik skorla galip gelerek Süper Kupa’yı 9. kez müzesine götürmeyi başardı. Dortmund’un forveti Erling Haaland ise maç boyunca etkisiz bir görüntü sergiledi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında gol perdesini açan Robert Lewandowski, Bayern Münih’in soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı. Mücadelenin 49. dakikasında Thomas Müller’in attığı golün yaratıcısı olan Lewandowski, Borussia Dortmund savunmasını çaresiz bıraktı.

Maçtan kopmayan Borussia Dortmund, baskılı futbolunun sonucunu 64. dakikada Marco Reus’un ceza sahası dışından attığı şık golle aldı ve skoru 2-1’e getirerek yeniden maça ortak oldu. Ancak maç boyunca savunmada yaptığı bireysel hatalara bir yenisini ekleyen Dortmund’un stoperi Manuel Akanji, kaptırdığı top sonrasında Lewandowski’nin 74. dakikada durumu 3-1 yapmasına neden oldu.

Kalan dakikalarda iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince Bayern Münih karşılaşmayı 3-1 kazanarak Almanya Süper Kupa zaferine ulaştı. Son 6 finalin 5’ini kazanan Bayern Münih, 9. kez bu başarıya imza atarken, Borussia Dortmund ise 7 olan şampiyonluk sayısını artırmayı başaramadı.