Borussia Dortmund’un Erling Haaland için istediği bonservis bedeli

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Norveçli forvet Erling Haaland, yeni sezon öncesinde dev kulüplerin transfer listesinde zirvede yer alırken, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

Ocak 2020’de Salzburg’dan 20 milyon Euro’ya transfer edilen Haaland, Dortmund formasıyla oynadığı 49 maçta 49 gol-11 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon 10’u Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere, oynadığı 31 maçta 33 gol atan 20 yaşındaki forvetin menajeri Mino Raiola, 10 kulübün Norveçli golcünün peşinde olduğunu söyledi.

Geçen sezon Manchester United’ı saf dışı bırakarak genç golcü ile sözleşme imzalayan Dortmund, Haaland’ın serbest kalma maddesini eklemeyi kabul etmesinin ardından anlaşma sağlamayı başarmıştı. Haaland’ın sözleşmesindeki ’75 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin 2022 yazına kadar geçerli olmayacağı öğrenilirken, Dortmund’un 180 milyon Euro’nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

DORTMUND PAZARLIK SEVMİYOR

Sezon başında Jadon Sancho için 120 milyon Euro bedel belirleyen ve Manchester United’ın tüm çabasına rağmen fiyatta indirime gitmeyen Alman ekibinin, Haaland için de aynı tutumu sergileyeceği ifade edildi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların ilgisini çeken Haaland için belirlenen bedelin ödenebileceği konusunda ise şüpheler var. ESPN kaynaklarına göre, Chelsea’deki yetkililer Dortmund ile anlaşma konusunda umutlu olduklarını söylemişlerdi, ancak bu Haaland için 180 milyon Euro bedel biçilmeden önceydi.

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TRANSFER İÇİN SİHİRBAZLIK GEREK

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, 20 yaşındaki futbolcuya uzun süredir hayran. Ancak kulübün son mali kayıtları, gelirlerin yüzde 7 düşüşle 281,8 milyon Sterlin ve kârın %7 düşüşle 3,6 milyon Sterlin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle transfer konusunda kulübün gerçekçi olması gerekecek. Barcelona’nın yeni başkanı Joan Laporta, Haaland’ı transfer ederek göreve iyi bir başlangıç yapmak istiyor, ancak Barça’nın 1.1 milyar Euro’luk borcu nedeniyle 180 milyon Euro bonservis ödenmesi zor görünüyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, söz konusu meblağlar göz önüne alındığında, Barcelona veya Real Madrid’in Haaland’ı transfer etmesi için ‘sihirbazlığa’ ihtiyaç duyacağını söyledi. ESPN kaynakları, Haaland transferinde en güçlü konumda olan kulübün Manchester City olduğunu belirtti.