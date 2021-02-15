Borussia Dortmund’un yeni hocası: Marco Rose

Aralık ayında Lucien Favre’nin görevine son veren Borussia Dortmund, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına karar verdi. Gladbach Sportif Direktörü Max Eberl, teknik direktörleri Marco Rose ile anlaşma sağlayamadıklarını ve 44 yaşındaki çalıştırıcının Dortmund ile el sıkıştığını söyledi.

Eberl, “Marco’nun geleceği hakkında bazı görüşmeler yaptık. Ne yazık ki, sözleşmesinde Haziran 2022’ye kadar süren çıkış maddesi var. Yazın Borussia Dortmund’a geçmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Favre’nin sürpriz ayrılığı sonrasında, bir dönem Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic geçici olarak takımın başına getirilmişti. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Dortmund, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Terzic yönetiminde 10 Bundesliga maçında 14 puan toplayabildi.

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Dortmund cephesi doğruladı

ESPN kaynaklarına göre; Rose kararını Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldıkları maç öncesinde takıma açıkladı.

Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, Alman medyasında yaptığı açıklamada Rose’un sezon sonunda takıma geleceğini doğruladı ancak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

“Memnunuz” diyen Watzke, “Ama şu anda söylenecek başka bir şey yok. Bu transfere dahil olan herkese saygı duyduğumuz için açıklamayı sezon sonunda yapacağız” şeklinde konuştu.

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Şampiyonlar Ligi yarışı ve kupada çeyrek final!

Bundesliga’da aynı puanda (33) bulunan iki ekip Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı veriyor ve 2 Mart’ta Almanya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecekler.

Sezon sonuna kadar hedefleri için birlikte çalışacaklarını söyleyen Gladbach Sportif Direktörü Eberl, “Marco ile birlikte Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz” dedi.

Teknik Direktörü Marco Rose, 2019 yılında Salzburg’dan ayrılarak Gladbach’ta göreve başlamıştı. İlk sezonunda Bundesliga’yı dördüncü sırada tamamlayan Rose, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmayı başardı. Gladbach’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Manchester City olurken, Dortmund Sevilla ile karşılaşacak.