Boupendza transferi sonunda bitti! Ömer Erdoğan açıkladı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, geçen sezonun flaş golcüsü Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Süper Lig’e Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, “Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı” ifadelerini kullanan Erdoğan, maç sonunda ise “Kendisinin bir anlaşma süreci vardı, o da bugün bitti. Hem kendi menajerlerinin hem karşı kulübün sakatlıktan koruma amaçlı oynamama gibi bir ricası oldu. Onun için kendisini aramızda görmedik” dedi.

Transferde adı Fenerbahçe, Atalanta ve West Ham ile anılan Gabonlu golcü için Ömer Erdoğan, “Yurt dışına gidecek” dedi.

Boupendza’nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı iddia edildi.