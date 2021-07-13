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Boupendza ve Vedat Muriqi el ele Fener’e…

Vitor Pereira, Hatayspor’un gol kralını sol kanatta Vedat Muriqi’i ise ileri uçta görevlendirebileceğini yönetime iletti. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, iki futbolcu için temaslarını hızlandırdı.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:34, 13/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Boupendza ve Vedat Muriqi el ele Fener’e…

Fenerbahçe’de transferde hedef yeni gol silahları… Başkan Ali Koç'un Topuk Yaylası ziyaretinde transfer görüşmesi yaptığı Teknik Direktör Vitor Pereira, transfer listesinde yer alan Aaron Boupendza ile Vedat Muriqi hakkında görüşlerini iletti. Pereira, Boupendza'yı sol kanatta kullabileceğini Muriqi'i ise daha ileri uçta görevlendirebileceğini ifade etti. Portekizli hocadan onayı alan sarı-lacivertli yönetim, her iki futbolcunun transferine hız verdi.

LAZİO VEDAT’IN SENELİK MAAŞINI ÖDEYEBİLECEĞİNİ İLETTİ

Muriqi'te hiçbir pürüz bulunmuyor. Kosovalı forvet, eski takımına kiralık dönebilmek için yeni hocası Sarri'den onay bekliyor. Fenerbahçe yönetimi, Lazio'yla yaptığı görüşmede Vedat'ın senelik maaşını ödeyebileceğini iletti. Boupendza, Fener'e gelmek için gemileri yakmıştı. Hatayspor, 8 milyon Euro'da diretiyor. Fener, 5 milyon Euro+iki futbolcu teklifini sundu. Yönetim, bu hafta pazarlıklarını sıklaştıracak.

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