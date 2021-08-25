Bremer SV-Bayern Münih maçında tarihi skor

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda karşılaştığı rakibi Bremer SV'yi adeta gole boğdu. Tarihi bir skora imza atan Bayern Münih, inanılması güç bir istatistiğe de imza attı.

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Almanya Kupası 1. Tur maçında 5. Lig ekibi Bremer SV, güçlü rakibi Bayern Münih’i sahasında konuk etti. Weserstadion’da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, ilk yarısı 5-0 biten maçta rakibini 12-0 mağlup etti.

Dünya futbol tarihine geçen bu skorla Bayern Münih tur atlarken, Jean-Eric Maxim Choupo-Moting 4 gol kaydetti. Yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Bayern Münih’in diğer gollerini Jamal Musiala (2), Jan-Luca Warm (Kendi kalesine), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso kaydetti.

Ev sahibi ekip, 76. dakikada Ugo-Mario Nobile’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Akılalmaz istatistik

Bayern Münih, tarihi bir farkla kazandığı karşılaşmada akıllara durgunluk veren bir istatistiğe de imza attı.

Rakip ceza sahasında tam 96 kez topla buluşan Bavyera ekibi, kaleye de tam 37 şut gönderdi. Bu şutlarda 21 isabet sağlayan Bayern Münih, rakip fileleri de 12 kez havalandırmayı başardı. Opta verilerine göre Bayern Münih’in gol beklentisi oranı ise 6.05 oldu.

Bremer SV ise 4 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken, 7 kez de Bayern Münih kalesine şut çekti. Ancak gol atmayı başaramadı.

Sosyal medyada gündem oldu

Bayern Münih’in farklı galibiyeti, sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Futbolseverler, 12-0’lık galibiyet sonrası Bayern Münih’in acımazlığına ve dünyada rakip olunmaması gereken tek takım olduğuna dair paylaşımlarda bulundular. Zayıf rakibine karşı durdurulamaz bir futbol orta koyduğu fikrinde birleşen sosyal medya kullanıcıları, bazı futbolseverler “Bayern Münih kapatılsın! Bayern Münih futboldan men edilmeli” şeklinde yorumlar yaptı.