Brian Priske: ‘3 puan için İstanbul’a geldik’

Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 puan için İstanbul’a geldiklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp ile Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, “Son oynadığımız iki maç çok kötü geçti. 3 puan için İstanbul'a geldik. Son dakika giden maçlarla bu ligde gücümüz olduğunu gösterdik. Yarın en büyük hedefimiz 3 puan almak” diye konuştu.

Takımda yer alan Mbwana Samatta ile Michael Frey'in Fenerbahçe'den gittiğini sorulması üzerine Priske, “Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol. Başka kulüpler de ilerleyen dönemde onları beğenebilir. Çalışkan ve azimli futbolcular” diye cevap verdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sorulması üzerine ise Priske, “Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Bireysel yetenekli futbolcuları var. Bundan önce oynadığımız iki maçta da bireysel yetenekler vardı. Son oynadığımız iki maçta yetenekli olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

FISCHER: “FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP”

Futbolculardan Victor Fischer ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir statta oynamak zevkli olacak diye düşünüyorum. Burada olmak benim için zevk. Her iki takım içinde çok zor bir mücadele olacak. 0 ve 1 puan arasında büyük puan farkı yok. Bu maçın önemli olduğunun farkındayız. Farklı performansla galibiyet arıyoruz” şeklinde konuştu.

Mbwana Samatta ile Michael Frey'in taraftarları ve takımın ne kadar güçlü olduğunu anlattığını belirten Fischer, “Umarım yarın onlara bir asist yaparım. Samatta hala burada oynuyor biliyorsunuz. İkisinin de fark yapabileceklerini umuyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak