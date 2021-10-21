Brian Priske: ‘Fenerbahçe’nin penaltıları yanlış kararlardı’

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada verilen iki penaltı kararıyla ilgili, “Penaltı kararlarını doğru bulmuyorum, verilen kararlar yanlıştı ancak hakemin kararlarına saygı duyuyorum“ dedi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, güzel bir golle maça başladıklarını söyleyerek, “Sonra maçın atmosferini kaybettik ve üst üste penaltılar yaşadık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. İkinci yarıda biraz daha farklı oyun sergileseydik çok farklı bir skor olabilirdi. Penaltı kararlarını doğru bulmuyorum, verilen kararlar yanlıştı ancak hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Çok iyi oyunculara sahibim ve onlarla gurur duyuyorum. Biz grup halinde takım olarak çalışıyoruz. Futbol hatalar oyunu“ diye konuştu.

GERKENS: ‘PENALTILAR OLMASAYDI…”

Royal Antwerp adına ikinci golü kaydeden Pieter Gerkens, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, “İlk 10 dakika şansımız iyiydi. Defansta çok açık verdik. İkinci yarı bu açıkları kapattık. O penaltı pozisyonlarını yaşamamış olsaydık durum farklı olabilirdi. Bana gelen orta sonucunda gol atmak zor değildi. Gol attığım için çok mutluyum“ ifadelerini kullandı.