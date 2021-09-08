Brice Dja Djedje, Denizlispor’da
Denizlispor, son olarak Samsunspor forması giyen orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje’yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala yeni transferini duyurdu. Yeşil-siyahlı ekip son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brice Dja Djedje’ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” sözlerine yer verildi.