Bruma, Fenerbahçe’ye transferinin hikayesini açıkladı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma, sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus’un kendisini arayıp hedeflerinden bahsettiğini ve bu süreçte Fenerbahçe’ye katılmaya karar verdiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan isimler arasında yer alan Portekizli futbolcu Bruma, sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezona hep birlikte başladıklarını ifade eden Bruma, “Takım gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedefler var, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“ZAMAN İLERLEDİKÇE HER ŞEY YOLUNA GİRECEKTİR”

Sezona yeni başladıklarını söyleyen Portekizli futbolcu, “Ben de tabi ki kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelik olarak hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için en üst seviyede çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var, onlara da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir. Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu an daha tecrübeliyim. Hem saha içi hem de saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’YE GELİŞ HİKAYESİ

Transfer süreciyle ilgili konuşan Bruma, “Transfer sürecimde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi beni istediğini söyledi ve kulübün hedeflerinden bahsetti, ben de gelmek istedim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Takıma yardım etmek için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performansında olur ve hedeflerimize ulaşırız. Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp hedeflere ulaşmak istiyorum. Taraftarlar oyun stilimi biliyor, yavaş yavaş performansıma ulaşacağım” diye konuştu.