Bruma ile daha hızlı daha öfkeli

Jorge Jesus, hızlı ve çalım atma özelliği olan bir kanat oyuncusu istedi, vatandaşını arayıp ikna etti. Sarı lacivertliler de işi çabucak bitirdi. Eski Aslan, Kadıköy’ü coşturacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Transfer gündeminde pek çok farklı oyuncu bulunan Fenerbahçe, tüm Türkiye'yi terse yatırdı. Önceki gece geç saatlerde Hollanda medyası, Bruma'nın sarı-lacivertlilerle temasta olduğu haberini geçti. Ardından Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi; eski Galatasaraylı Bruma, PSV'den bir yıllığına kiralanmıştı. Bu haber kamuoyunda şaşkınlık yaratsa da Jorge Jesus'un Portekizli yıldızı çok istediği ve transferde aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

YENİ SİSTEME UYACAK

Fenerbahçe’nin geçen sezonki maç görüntülerini izleyen ve analiz eden Jesus ile ekibi, her iki kanatta oynayabilen, süratli ve çalım yeteneği olan bir ofansif oyuncu transfer edilmesini istedi. Tecrübeli hoca, Türk futbolseverlerin Galatasaray'dan hatırladığı Bruma'nın adını verdi. Jesus, 27 yaşındaki vatandaşını arayarak Fenerbahçe'ye gelmeye de ikna etti. Sarı-lacivertli yönetim de Hollanda kulübü PSV ile temasa geçerek kiralık olarak futbolcuyu renklerine kattı.

HENRİQUE DE BİTECEK

Fenerbahçe, Bruma transferine rağmen bir kanat oyuncusu daha alacak. O isim de Bruno Henrique… Flamengo ile yapılan bonservis pazarlıklarında anlaşma noktasına gelindi. Birkaç gün içinde bu transferin de resmen açıklanması bekleniyor.