Bruma kiralık gönderildi
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Bruma, Braga takımına kiralık olarak gönderildi.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma’nın sezon sonuna kadar Braga’ya kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
Bruma, sezon başında PSV Eindhoven’dan 4.25 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, gol kaydedemezken, 1 asist yaptı. (AA)