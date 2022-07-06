Bruno Fernandes’ten Arda Güler’e videolu mesaj

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e sosyal medya üzerinden bir mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Manchester United’da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes’in kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı.

Jorge Jesus’un Sporting Lizbon yıllarında yıldızını parlattığı isimlerden biri olan Bruno Fernandes, kendisiyle aynı potansiyele sahip olan Arda Güler’e başarı diledi.

‘UMARIM PORTEKİZLİ ANTRENÖRLERLE İYİ VAKİT GEÇİRİRSİN’

Fernandes videoda, “Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin” dedi. Portekizli oyuncu, Sporting’te de birlikte çıktığı Marcio Sampaio’ya takılarak, “Marcio ile umarım daha çok iyi vakit geçirirsin. Dünyanın en iyi kondisyoneri olmasa da çok eğlenceli adamdır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Arda Güler’e iyi dileklerini gönderen Fernandes, “Bu sezon umarım senin için her şey harika olur, bu sezon bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın” diyerek sözlerini noktaladı.