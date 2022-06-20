Bruno Henrique yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalacak

Flamengo, Bruno Henrique'nin sağ dizinden ameliyat olduğunu ve sahalara dönüşünün 10-12 ay süreceğini açıkladı.

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Adı bir süredir sarı lacivertliler ile anılan ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Bruno Henrique’nin sağlık durumu belli oldu. Fenerbahçe’ye transferinin an meselesi olduğu yönünde iddialar çıkan Brezilyalı futbolcu dizinden sakatlanmıştı.

Henrique, Brezilya Serie A’da Flamengo’nun sahasında Cuiaba’yı konuk ettiği maça ilk 11’de başlamış ve karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Flamengo, yaptığı son açıklamada ise Henrique’nin durumuna açıklık getirdi. Brezilya ekibi yaptığı açıklamada, dizinden ameliyat olması gereken yıldız oyuncunun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

88 GOLE İMZA ATTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un alınmasını ısrarla istediği golcü futbolcu 282 maçta forma giydi ve 88 gol, 67 asistlik katkı sağladı.