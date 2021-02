Bu golün adı çılgınlık! Elisha Sam’den ‘Puskas’lık vuruş…

İngiltere’nin Conference Premier takımlarından Notts County forması giyen Belçikalı futbolcu Elisha Sam, bir alt lig olan National South ekiplerinden Oxford City’e attığı golle dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

FA Trophy Cup çeyrek final müsabakasını 3-1 kazanan Notts County yarı finale yükselen taraf olurken, karşılaşmaya 73. dakikada Elisha Sam’in attığı gol damga vurdu.

Sol kanattan Adam Chicksen’in ceza sahası içine yaptığı ortaya doğru hareketlenen 23 yaşındaki forvet, kimsenin beklemediği bir anda topuğuyla yaptığı vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you’ll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8

— Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021