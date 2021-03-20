Bu maçta her şey VAR! Yeni Malatya yine kazanamadı: 2-2

Süper Lig’de 9 haftadır kazanamayan ve alt tarafa doğru serbest düşüşteki Yeni Malatyaspor, 31. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK’yı ağırladı. 90 dakikada üç kez VAR kararıyla penaltı noktasına gidilen karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona ererken, ev sahibinin galibiyet hasreti 10 maça çıkmış oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Muhammet Demir’in golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep FK’nın sevinci fazla uzun sürmedi. Hakem Mert Güzenge VAR uyarısıyla 34. dakikada Malatya lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük’ün şutu direkten döndü, ancak kaleci Günay Güvenç’in sırtına çarpan top ağlarla buluştu ve Malatyaspor soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi.

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Mücadele gücü yüksek olan iki takımın maçı büyük heyecana sahne olurken, Gaziantep FK’nın teknik direktörü Ricardo sa Pinto hakeme itiraz ettiği için ikinci yarıda kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Dakikalar 68’i gösterirken Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük’ün ceza sahası içinde rakibine yaptığı hareket VAR sayesinde tespit edilince, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kenan Özer’in kullandığı penaltı vuruşu sayesinde konuk ekip yeniden 2-1 öne geçti.

Ancak pes etmeyen Yeni Malatyaspor’un yine VAR kararıyla kazandığı penaltı vuruşunda topun başına kaptan Adem Büyük geçti. Deneyimli oyuncu 80. dakikada attığı golle skora 2-2’lik eşitliği getirdi. Dakikalar 85’i gösterdiğinde Teenage Hadebe’nin, rakibine attığı dirsek VAR sayesinde tespit edilince, Malatyaspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlara girerken, Yeni Malatyaspor 90+5’te golle burun buruna geldi, ancak çizgiden çıkartılan top sonrasında mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK 47 puana, Yeni Malatyaspor ise 32 puana ulaştı.