Bu sezonki Galatasaray son 5 senenin en iyisi!

Son şampiyon Galatasaray, 6 maçta topladığı 16 puanla son 5 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’de 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen son şampiyon Galatasaray, sezona iyi başladı.

Süper Lig’de 13. tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda büyük bir değişime giden sarı-kırmızılılar, kısa sürede toparlanarak 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, şampiyon kadronun ideal ilk 11’inde kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi elde tutmayı başardı. “Cimbom”, yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay gibi yıldız oyuncuların da yer aldığı 14 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen “Cimbom”, bu sezona da iyi bir giriş yaptı. İlk hafta Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadeleyi de kazandı.

GEÇEN SEZONU 3 PUANLA GEÇTİ

Galatasaray, şampiyon tamamladığı geçen sezona göre 3 puan fazla topladı.

Okan Buruk yönetiminde girdiği 2022-2023 sezonunda ilk 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 13 puan aldı. “Cimbom”, geçen sezon 10. haftadan sonra yakaladığı çıkışla yarışta öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezona daha iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla ayrıca ilk 6 haftada 16 puan aldığı 2017-2018 sezonundan sonra en iyi başlangıcı yaptı.

LIGDE ICARDI FIRTINASI

Galatasaray’ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sezona etkileyici bir giriş yaptı.

Ligin ilk haftasında 0-0 sona eren Kayserispor maçında sonradan oyuna giren ve gol sevinci yaşayamayan Icardi, kazanılan son 5 müsabakaya da 11’de başladı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 7 kez fileleri havalandırarak takımının iyi performansında başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılıların diğer 5 golünün 3’ünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı ise birer kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig’de ilk 11’de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

Mauro Icardi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 5 müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı.

SAVUNMA DUVAR GİBİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ligde 6 maçın 5’inde 12 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, rakiplerinin 3 golüne engel olamadı.

Berabere kalınan Kayserispor karşılaşması ile kazanılan Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK maçlarında kalesini gole kapatan Galatasaray, Yılport Samsunspor maçında 2, RAMS Başakşehir mücadelesinde 1 gol yedi.

SON 19 RESMİ MAÇTA YENİLGİ YOK

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

“Cimbom” bu sezon da Trendyol Süper Lig’de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GRUPLARA KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 eleme geçerek adını gruplara yazdırdı.

Geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanı nedeniyle “Devler Ligi”ne ikinci eleme turundan giren Galatasaray, Litvanya’nın Zalgiris, Slovenya’nın Olimpija ve Norveç’in Molde takımlarını eleyerek gruplara kaldı.

“Cimbom”, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda Almanya’nın Bayern Münih, İngiltere’nin Manchester United ve Danimarka’nın Kopenhag takımlarıyla eşleşti.

Galatasaray, ilk grup maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

OKAN BURUK İLE YÜZDE 78 GALİBİYET

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 78’inden galibiyetle ayrıldı.

Buruk idaresinde Süper Lig’de 42 maçta 33 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi gördü.

Toplamda 54 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 42 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Okan Buruk’un öğrencileri, çıktığı 54 resmi karşılaşmada yüzde 78’lik galibiyet oranı yakaladı. (AA)