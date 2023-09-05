Buldozer Fenerbahçe! Tarihinin en iyi sezon başlangıcı

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, sahadaki futbolu ve yıldızlarıyla taraftara güven rakiplere korku veriyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri tarihin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig'e 3'te 3'le başlayıp liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kazanarak adını gruplara yazdıran İsmail Kartal'ın öğrencileri, toplamda 9 maça çıkan galibiyet serisinde 26 kez rakip ağları sarsarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Kartal yönetiminde kaybetmeyi unutan sarı-lacivertlilerin, 2021-22 sezonunun son dönemi de eklenince 22 maçta bileği bükülmedi.

Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak beklentileri yukarı çeken Fenerbahçe, şu ana kadarki performansıyla alkış topladı.

SEN NEYMİŞSİN DZEKO!

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki santrforu Edin Dzeko performansıyla parmak ısırtıyor.

Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında üç kez ağları sarsan Bosnalı yıldız, Ankaragücü galibiyetini getiren Osayi'nin golünde de harika bir asiste imza attı. Fenerbahçe'nin ligdeki 5 golünün 4'üne direkt etki eden Dzeko, kalitesini kısa sürede kanıtladı.

KARTAL’IN PRENSİ OSAYI

İsmail Kartal'la birlikte çıkışa geçen isimlerden biri de Bright Osayi Samuel.

Kasığındaki ağrıya rağmen Ankaragücü deplasmanında fedakarlık yapıp sahaya çıkan Nijeryalı sağ bek, galibiyeti getiren golü attı. Jorge Jesus döneminde 38 resmi maçta 1 asist üretebilen Osayi, bu sezon 7 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayarak uçuşa geçti.