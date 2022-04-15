Bülent Korkmaz: Bazen futbolda top sizden yana olmuyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 biten Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kazanmamız gereken bir maçtı” dedi.

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok da yaklaştık ama olmadı. İyi mücadele ettik. Belki sezonun başından beri bir deplasmanda bu kadar iyi bir oyun ve bu kadar iyi bir mücadele vardı. Her zaman oyunculara da söylüyorum. Birebir savunmayı iyi yapmazsanız rakip affetmiyor. Yine böyle oldu. Berabere devam ederken demoralize olmadık. Yine pozisyon bulduk. Maalesef çizgiden çıkarılan bir top vardı. Bazen futbolda top sizden yana olmuyor. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Yola devam ediyoruz. Ligin boyu kısaldı ama her maçı almak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.