Bülent Korkmaz: Futbol farklı bir oyun

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir oyunla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 6-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, sahada çok keyifli ve güzel bir oyun olduğunu dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Korkmaz, “İlk 20 dakika sahada istediğimiz oyunu oynayamadık ama ondan sonra ve özellikle maçın ikinci yarısında müthiş bir oyun vardı. Tabii bunu sahada yapan oyuncular grubunu, gireni ile çıkanıyla herkesi tebrik ediyorum. Özellikle milli takım arasından sonra hücum opsiyonları olarak istediğimizi sahada uygulamamız beni memnun etti ama konsantrasyonu elden bırakmamak lazım çünkü futbol farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüzde daha farklı sonuçlara gidiyor. Her şeye rağmen keyifli ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.