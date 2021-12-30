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Bülent Korkmaz plaketle veda etti

Alanyaspor ile yollarını ayıran Bülent Korkmaz'a plaket verildi.

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Bülent Korkmaz plaketle veda etti

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübü katkılarından plaket takdim etti.

Kamil Köseoğlu, yaptığı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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