Bülent Korkmaz: Soyunma odasında oyuncularıma söyledim!

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu.

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Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen Alanyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Galibiyet için oyuncularını kutlayan ve ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirten Korkmaz’ın sözleri şöyle;

– Oyuncularımı kutluyorum. Buradan galibiyetle dönmek çok değerli. Ama ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Bunları soyunma odasında onlara da söyledim. Fenerbahçe bizim paslarımızla atağa çıktı.

– İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Topu tutmayı başardık ve ardından pozisyonlara girdik. Tabi ki 1-0’dan sonra da oyunu kabul ettik. Onların çok yükleneceğini biliyorduk.

– Tabi golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemli oldu. Galip geldik, oyuncularımı kutluyorum.

– Bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımız çok çalışıyor. Mütevazi bir kulübümüz. Çok çalışıyoruz ve antrenmanlarda iyi çalışıyorlar. Bu oyunu alan oyunculardır. Biz oyuncularımıza destek oluyoruz, yardım ediyoruz. İnşallah böyle devam eder.

– Oyunculuk daha kolay. İyi olursanız oynarsanız, oynamazsanız oturursunuz ya da gidersiniz. Teknik direktörlükte ise sorumluluk daha fazla. Biz ekibimizle bu işi yapmaktan zevk alıyoruz.