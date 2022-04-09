Bülent Korkmaz: Umut ışığımız yanmaya devam ediyor

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ligde kalma savaşını değerlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

‘ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ”Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Maçtan önce de oyuncularıma söyledim. ‘Trabzonspor maçındaki mücadeleyi, Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki oyunu oynarsanız kazanırız’ dedim. Hem mücadele anlamında hem de oyun anlamında böyle de oldu. Bire bir oyunu iyi oynayınca kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor. Şu anda biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çözüm ürettikçe sonuçlar da gelir. Her şeyi bazen küçük detaylar belirliyor” dedi.