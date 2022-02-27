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Bülent Korkmaz’dan ‘penaltı’ tepkisi: ‘Galatasaray’a verilir miydi?’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından maçın hakemine penaltı tepkisi verdi.

Yayınlanma: 21:33 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Bülent Korkmaz’dan ‘penaltı’ tepkisi: ‘Galatasaray’a verilir miydi?’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray’a 4-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Bülent Korkmaz, yenilgiye rağmen oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Bu oyunu geliştirmeleri halinde her maçı kazanmaya aday olduklarını söyleyen Korkmaz, maçta yaşanan penaltı pozisyonu hakkında da konuştu. Yayıncı kuruluşa konuşan Bülent Korkmaz’ın açıklamaları:

“Aslında kazanabilirdik veya puan da alabilirdik. Oyunun tam kopacağı anda koparamadık. Ama oyun olarak, mücadele olarak memnunum. Bunu geliştirmemiz lazım. Eksik yönlerimiz var. Bunları giderdikten sonra üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu takımın bunu yapacağına inanıyorum.”

“O PENALTI GALATASARAY’A VERİLİR MİYDİ?”

“Maçtan sonra söyledim oynadıkları oyundan memnun olduğumu. İnşallah gelecek maçta aynı oyun ve üzerine koyarak devam edeceğiz. Ama bize verilen penaltı Galatasaray’a verilir miydi aynı pozisyon. Yusuf’un pozisyonu tartışsalar iyi olur. Her maç çok önemli. Yorumcular tartışsın. Maçtan sonra oyundan ve mücadeleden memnun olduğumu söyledim. Böyle devam edersek her maçı kazanmaya adayız. Ben gerçekçiyim. Pembe masallar anlatmıyorum.”

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