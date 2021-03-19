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Bülent Uygun: Çift santrforlarına müsaade etmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 4-3 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 22:11, 19/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Bülent Uygun: Çift santrforlarına müsaade etmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray’ı 4-3 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Hamlelerle maçı kazandıklarını söyleyen Uygun, “TV’lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray’ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik. Galip geldik. Mutluyuz. Şimdi Karagümrük maçına bakacağız” dedi.

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‘DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Daha iyi olacaklarını belirten teknik adam, “Geçiş oyunlarımızı çalıştık. Sistemsel olarak tüm planlar bu yöndeydi. Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Rizesporlular, güzel insanlar bizden galibiyet bekliyordu. Baba ocağımıza selam olsun. Futbolcularımın hepsini alınlarından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Başarmamız gereken çok uzun yollar var” ifadelerini kullandı.