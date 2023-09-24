Bülent Yıldırım’ın acı günü
Eski FIFA hakemi Bülent Yıldırım'ın hayatını kaybeden eşi Bilnur Fidan Yıldırım, Yalova'da toprağa verildi.
Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.
Bilnur Fidan Yıldırım için, Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailenin yakınları ile spor dünyasından isimler katıldı. Bülent Yıldırım, taziyeleri kabul ederken, Bilnur Fidan Yıldırım, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)