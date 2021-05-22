Bundesliga’da sezon tamamlandı! Lewandowski tarihe geçti, Werder Bremen’den dramatik veda!

Almanya Bundesliga’nın 34 ve son haftasında tüm maçlar aynı saatte oynandı. Şampiyon Bayern Münih, Augsburg’u sahasında 5-2 mağlup etti. Teknik direktör Hansi Flick, futbolcular Javi Martinez, David Alaba ve Jerome Boateng’in son kez Bayern ile maça çıktığı mücadele öncesinde dört ismine de plaket verildi.

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ

40 golle Gerd Müller’in 49 yıllık Bundesliga’da en çok gol atan futbolcu rekoruna ortak olan Robert Lewandowksi, rekor kırmak için çıktığı mücadelede hedefine 90+1. dakikada ulaştı.

Polonyalı forvet takımının 5. golünü atarak Bundesliga’da bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

UNION BERLİN’İN AVRUPA BİLETİ MAX KRUSE’DEN

Mönchengladbach ile 7. sıra için yarışan Union Berlin, sahasında Leipzig’i geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmek hakkı kazandı.

Berlin’in galibiyet golünü 90+2’de eski Fenerbahçeli Max Kruse kaydetti.

SCHALKE’DEN SONRA WERDER BREMEN DE VEDA ETTİ

Sahasında Mönchengladbach’a 4-2 yenilen Werder Bremen, Köln’ün de Schalke’yi yenmesinin ardından 17. sıraya geriledi ve Bundesliga’dan düştü.

Köln aldığı bu galibiyetle 16. sırada yer alırken, Bundesliga 2’yi 3. sırada tamamlayan takımla play-off maçına çıkacak. İki maçlı eşleşmeden galip çıkan takım yoluna Bundesliga’da devam edecek.

BUNDESLIGA’NIN SON HAFTASINDAKİ TOPLU SONUÇLAR