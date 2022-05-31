Burak Elmas: Adalet istemek cesurların işidir

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, 16 Haziran’da yapılacak TFF başkanlık seçimiyle ilgili, “Adalet istemek cesurların işidir. Sorunları çözecek bir federasyon istiyoruz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün erkek voleybol takımının sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini değerlendirdi. Burak Elmas, göreve geldikleri günden itibaren adalet istediklerini ve kurulların çözemeyeceği birçok sorun olduğunu söyledi.

Türk futbolu için en doğru kararların atılması gerektiğini belirten Elmas, “TFF ile ilgili ilk göreve geldiğimiz günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzün dahi canını yakacak, üzecek kararları kabulleneceğimiz kararlar, baştan beri bunu yaptık. Bir federasyon istiyoruz. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelmiş olduğu noktada çok kısa zamanda kurullarından, Merkez Hakem Kurulu ve alt yapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Bu çözümün adımlarını atacak bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu için en doğru kararları vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'lerinin de sesinin duyulduğu bir federasyon oluşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANADOLU EFES MAÇINDA YAŞANANLAR

Elmas, Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada kendisi ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine karşı yapılanlara açıklık getirdi. Salonda organizasyon hataları olduğuna değinen Başkan Elmas, “Biz 1. maça gittik ve çok da güzel sonuç aldık. Herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim şahsımın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın oturması gereken yerin belli olmamasından ziyade bir çok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde bizim üyemiz olan bir çok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı” ifadelerini kullandı.

“HERHALDE O SEVİYEDE BEKLENMİYORDU”

Galatasaray erkek basketbol takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu da belirten Başkan Elmas, “Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır. Galatasaray'ın herhalde o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu. Galatasaray o seviyede bu kadar kuvvetli bir mücadele ortaya koyunca herhalde bazı profesyonel arkadaşlar rahatsız olmuş olabilir” şeklinde konuştu.