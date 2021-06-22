Burak Elmas, Ali Sami Yen’in mezarını ziyaret etti

19 Haziran’da gerçekleşen seçimli genel kurulda Galatasaray başkanı seçilen Burak Elmas, sürpriz bir ziyarette bulundu. 47 yaşındaki Galatasaray başkanı, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in mezarını ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Elmas, Ali Sami Yen’in mezarını ziyaretindeki fotoğrafını paylaşarak, “Sözüm vardı… Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey'e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.