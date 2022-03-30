Burak Elmas: Alınan kararın gereğini yaptık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurulda alınan idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili olarak, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu’nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray’ın önünü açtık" dedi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili de konuşan Elmas, “Şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli. Üzerimize düşen ne görev varsa, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Burak Elmas son olarak, mahkemeye başvuracakları yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık. Bundan sonra da umarım, Galatasaray için çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, başarılı olduğu zaman sevinmeye her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.