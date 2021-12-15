Burak Elmas: Aslolan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-si-niz…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan Elmas, ''TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz'' ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki olarak gerekirse yeni naklen yayın havuzundan çıkma kararı alacaklarını belirten Elmas, ”TFF’nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz” dedi.

İŞTE BURAK ELMAS’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

“Ben ve arkadaşlarım ‘Birlikte çok şey başaracağız’ sloganıyla yola çıktığımızda, Galatasaray aşkı ve sorumluluk duygumuz bizleri motive ediyordu. Bu değerler hafife alınamaz. Galatasaraylılık ruhu, sıradan davranışı kaldırmaz. Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider. İşte böyle bir mücadele içine giriyoruz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun”

‘BUGÜN OYUN ADİL DEĞİL’

”Biz, sizlerden aldığımız vekaletle Galatasaray’ı yönetiyoruz. Desteğine bugün, dünden daha fazla ihtiyacımız var. Sözünü ettiğimiz odakların, bu kötü niyetli oyunundan Galatasaray’ı son nefesimize kadar mücadeleyle çıkmanın tek yolu, onlara kenetlendiğimizi göstermektir. Galatasaray’ın Türk sporunun gelişiminde büyük rol oynaması, bazı kesimlerde büyük rahatsızlık yarattı. Biz ayrıcalık talep etmedik. Biz her zaman Türk sporunun tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Galatasaray’ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor.”

‘BU İKİ YÜZLÜLÜĞE VERECEK CEVABI VAR’

”İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu yüzden Galatasaray, tarih için çok önemli bir misyon üstlenmek zorundadır. Galatasaray’ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir. Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray’ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır. Geldiğimiz günden itibaren onlara bir şans verdik. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray’ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar.”

”TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray’ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF’de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-siniz.”

‘AÇIK VE SON ÇAĞRIMDIR’

”Bir avuç temiz ve vicdanlı üyelere sesleniyorum. TFF’deki Galatasaray Spor Kulübü üyesi olanlara da çağrım var. Galatasaray’ın şerefli bir üyesi olarak yolunuza devam etmekten başka önünüzde başka bir seçim bulunmuyor. Başkanınız olarak bu sizlere yaptığım açık ve son çağrıdır. Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray’a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

”Hile ile Galatasaray’ı baskı altına almak, haddiniz değil. Sistematik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray’ı affetmediniz, bunu görüyoruz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız. Kerem-Marcao olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. Galatasaray’ı düşünerek bu kavgalara girmedik.”