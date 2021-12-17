Burak Elmas: Beğenmeyen gitsin!

Kulüpte yapılan CEO atamasının ardından yaşanan fikir ayrılıkları üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas Yönetim kuruluna, “Başkan benim. Beğenmeyen gitsin!” dedi, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifasını verdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da camia, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in şok istifasını tartışırken, ayrılığın perde arkasına SÖZCÜ ulaştı. Başkan Burak Elmas'la, Epözdemir arasındaki soğuk rüzgârların bir süredir devam ettiği ortaya çıkarken ipler kulüpte yapılan CEO atamasının ardından koptu. Başkan Yardımcısı Epözdemir ve bazı yöneticiler, Hande Ocak Başev'in göreve getirilmesinden yönetim kurulunun haberi olmamasını eleştirdi.

BAĞIMSIZ HAREKET ETTİ

Bunun üzerine Burak Elmas, “Başkan benim. Beğenmeyen gitsin!” tavrını ortaya koydu. Yaşanan bu olayın istifaya neden olduğu öğrenildi. Epözdemir'in ayrıca Burak Elmas'ın katılmadığı bir toplantıda diğer Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'ın başkanlık yapmasına da tepki gösterdiği ve Elmas'a karşı tavır aldığı belirtildi. Elmas'ın da Epözdemir'in yönetim kurulundan bağımsız hareket etmesinden rahatsızlık duyduğu biliniyor.

EPÖZDEMİR: İLKELİ DURMAK YALNIZLIK GETİRİR

Görevinden istifa eden Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, önceki gece Spor Gecesi Dijital programına konuştu. Epözdemir, “Galatasaray'a karşı bir düşmanlık varken Galatasaray'ın hak ve menfaatleri yakıştığı gibi savunulmadı. Yöntem ve yaklaşım farklılıkları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İlkeli durmak yalnızlık getirir” diyerek istifasının nedenlerini açıkladı.

İKİNCİ İSTİFA ÜNLÜ’DEN

Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in görevinden

ayrılmasından sonra dün bir toplantı yaparken 2. istifa da geldi. Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü, Başkan Burak Elmas'a istifasını sundu. Ünlü istifa gerekçesini son dönemde yaşanan idari, sportif ve iktisadi fikir ayrılıkları olarak açıkladı.

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