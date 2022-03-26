Burak Elmas: Biz Galatasaray’ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok ciddi işler yaptıklarını belirterek, "10 milyon Dolar’dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik" dedi. Elmas, Florya projesiyle 3 sene içinde banka borçlarını kapatmayı da ümit ettiklerini söyledi.

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Galatasaray Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde basına kapalı olarak devam ediyor. Toplantıda Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Göreve geldikten sonra ilk 6 ayımızı sizlere sunup, sizlerin teveccühlerine sunacağız. Neler söylemem gerektiği konusunda takdir edersiniz ki birçok arkadaşım, birçok tavsiyede bulundu. En sonunda dün akşam evde kendi başıma otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Sizlere ‘Bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur ‘diye düşündüm. Sonuçta ben sizler adına, sizlerin arasından çıkmış, sizler adınıza mücadele ediyorum. Galatasarayımız bugün 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak hesapta toplanan, bankalar tarafından vergiler kesildikten sonra kullandırılan, disiplinle yönetilmesi gereken bir mali yapıya sahip. Her gelen yönetimin, her yeni teknik direktörün, her futbolcunun değiştirdiği bir yapıda sürdürülebilir bir başarı elde etmesi hiç mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetimiz olması lazım” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA YANLIŞ YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

“Geçmişte yaptığımız hatalar olabilir ama burada Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur” diyen başkan Elmas, “Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Dönemimizde elimden gelen her türlü çabayı sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık, herkesi dinledik. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşmenin hala sonuç bulmadığını görüyorum. ‘Bizim birleşmeye ihtiyacımız var' diyenler bile yara veren şeyler yapıyorlar. Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı, sponsora gidip, ‘Ya bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle' diyenler var. Bunlar aramızdalar. Sizlere bunu anlatmam lazım. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktaranlar var. Bunun kulübe yararı olmadığı gerçek. Sponsora teşekkür etmek yerine, eleştirmeyi tercih edenler var yönetime vurmak için. Birlik beraberliği sağlamamız gereken bu dönemde. Belki de en zor döneminde kulübün. Yeni spor yasasının, UEFA finansal fair-play gibi bir dönemde biz hala ‘cambaza bak' yapıyoruz. Artık Galatasaray cambaza bakamaz. Bu karar oylama kararlarından farklı bir karar. Herkesi hedef tahtasına koyarak, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız” dedi.

“GALATASARAY’IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİ VERİYORUZ”

Elmas ayrıca, “Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resimde bu değerler etrafında bile birleşemiyoruz. Sahada sonuç bir sene olur bir sene olmaz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Burada Galatasaray adına yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün bir dedikoduyla bir arkadaşlarımızın hedefe konmasıyla uğraşmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAZILARI HEMEN OLMAMIŞ OLABİLİR AMA CİDDİ İŞLER YAPTIK”

“Ne yaptılar ki imajı var” diyen başkan Burak Elmas, “Biz mecbur olmasak da sabahtan akşama kadar severek, arkadaşlarımın tamamına yakını sabah geliyoruz kulübe. Bir toplantı yapıyoruz. Bugün hangi yaptığımız hamleyle Galatasaray'a zarar veririz. Galatasaray nasıl zarar görür. Bu çok büyük bir haksızlık. Bunu asla kabul etmiyorum. Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerden uzaklaşmakta da gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. ‘Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı' diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık. Sezon sezon karşılaştırdığımızda 10 milyondan fazla sponsorluk geliri getirdik ama o sayılmaz. Toplam 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden kendi içimizdeki kaynaklarla bugüne geldik” dedi.

“GALATASARAY ADASI'NI YAZ AYLARINDA KULLANIMA AÇIYORUZ”

Galatasaray Adası hakkında da konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Bir diğer konu ada. 6 ay gibi kısa bir süreden Yargıtay'dan çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur, aramızda avukatlar var. Adayı duyururken herkese teşekkür ettik. Çıkıp üstünde resim vermedik. Fakat gördüm ki başarı paylaşma yarışı var. Herkes ben yaptım diyor. Galatasaray yaptı. Ada konusunda ciddi anlamda görülen ciddi insanlar, uğraşanlar olduğu gibi isimlerini dahi duymadığınız arkadaşlarımız da var. Ada konusunda iyi haber vermek isterim; imar konusunda çalışmalar devam ediyor. Adayı yaz aylarında üyelerimizin kullanımına açıyoruz” açıklamasında bulundu.

“FLORYA PROJESİYLE 3 SENE İÇERİSİNDE…”

Florya projesinde çok uğraştıklarını anlatan Burak Elmas, “Dursun Özbek Başkanımızla Emlak Konut'a da gittik. Size bugün üzerinde çok uzun süredir, ilk anlaşılan projede fakat daha sonra gerçekleşmeyen ve iptal edilen projede bizim alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi iptal olduğu için satın alarak bütün arazi yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün geliri de banka borçlarımızın ödenmesi adına direkt banklara ödenmesi projesinde çalıştık. Ne mutlu sonunda geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık. Üzerine bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansal modeli oluşturarak hem aynı zamanda Kemerburgaz'a taşınıp, hem de Florya'dan gelecek gelirle orada yapacağımız yeni proje ile tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde bütün borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“GENEL KURULUN GERİLMESİNİ, KAVGALI GEÇMESİNE İZİN VERMEYELİM”

Burak Elmas, konuşmasının sonunda ise üyelere seslenerek şunları söyledi:

“Sizlerden şunu rica ediyorum; burada vereceğiz karardan ziyade her ne karar olursa olsun sonuna kadar kabul ettiğimizi, kimseyi de ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesine izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe çıkaralım. Yaşasın Galatasaray.”