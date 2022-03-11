Burak Elmas: Bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alması meselesidir

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçıyla ilgili, "Bu beraberliği çok büyütmeye gerek. Bu beraberlik biz İstanbul'da tur atlarsak değerli. Onun için bu disiplinle devam edip, iyi bir sonuçla çeyrek finale çıkmayı hak etmemiz lazım" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda dün Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye’ye dönemedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barselona Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Dün akşam oynanan Barcelona karşılaşmasını değerlendiren Burak Elmas, “Zorlu bir maçtı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ederim. Çok güzel, disiplinli bir mücadele ortaya koydular. Rakibimiz çok kuvvetli bir takım. Bu beraberliği çok büyütmeye gerek. Bu beraberlik biz İstanbul’da tur atlarsak değerli. Onun için bu disiplinle devam edip, iyi bir sonuçla çeyrek finale çıkmayı hak etmemiz lazım. İstanbul’a maçı taşıyıp, taraftarımızın önünde mücadeleyi verebilecek olmak çok önemli bir sonuç. Taraftarlarımız da takımını yalnız bırakmayacaktır. Çok büyük bir destekle, aynı disiplinle oynayarak güzel bir Avrupa başarısı elde edeceğiz. Avrupa, Galatasaray’ımızın çok önem verdiği, kuruluş amacımız Avrupa’da mücadele etmek. Dün bunu bir kez daha gösterdik. Aldığımız puanların Galatasaray kadar içinden geçtiğimiz dönemde ülke puanına önemli faydaları var. Geçmişte de böyle oldu. Türk takımları geçmişte Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı elde ettilerse bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Galatasaray’ın Avrupa’da üst üste yakaladığı başarılar ve orada topladığı başarılardır” ifadelerini kullandı.

“BU BİR MAÇIN ERTELENMESİ DEĞİL, ÜLKEMİZİN PUAN ALMASI MESELESİDİR”

Geçmişte kar yağışının hemen ardından oynanan maçlar nedeniyle stat zemininde büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Elmas, “Bizim olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlki uçağımızın İstanbul’a inip, inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman geçmişte de bunu yaşadık. Hem antrenman sahalarımızın hem de stadımızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Geçmişte kar yağışının ardından hemen maç oynanmasından dolayı sahamızın çimini kaybettik. Şimdi burada üst üste hem Beşiktaş maçı pazartesi günü oynanacak. Ondan sonra Barcelona gelecek, onların antrenmanları var. Ertesi günü de maçı oynayacağız. Orada Galatasaray’ın düzgün bir sahada mücadele etmesi bizim için çok önemli. Sahamızı korumak çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği’ne bir soru sordu. Kulüpler Birliği başkanımız da bunu kulüplere sordu. Galatasaray olarak bu maç oynanmadan birkaç gün önce görüşümüzü net bir şekilde belirtmiştik. Hem sahaların bozulmaması hem de bozuk sahalarda sakatlık riskine karşı ve sahadaki güzel oyun sebebiyle bunun ertelenmesine sıcak bakacağımızı söylemiştik. Bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alması meselesidir. Bizim önemli gördüğümüz konu bu. Bu konu üzerinde çok fazla spekülasyon yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz gereki talebimizi yaptık. Biz takımımızı İzmir’e götürüyoruz. İzmir’de 2 gün rahat şartlarda antrenman yapıp, sonra hava şartlarına göre İstanbul’a geri dönecekler. İstanbul’da hava şartları belli olmuyor. Takımımızın ani bir hava değişikliği sebebiyle antrenman yapamama riskini almamak için İzmir’e gidiyoruz. İzmir’den otobüsle gelme ihtimalleri olabilir. Ona hava durumuna göre ilerleyen günlerde karar vereceğiz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Erteleme konusunda Beşiktaş ile bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Burak Elmas, “Beşiktaş Kulübü ile bir görüşmemiz olmadı. Biz federasyonla görüşüyoruz. Zaten bu teklifi ilk onlar yapmıştı. Biz sıcak baktığımızı söylemiştik. Beşiktaş Kulübü’nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir konu masaya gelirse herhalde daha iyi bir sahada oynamak isteyeceklerdir. Hem de iyi hava ve zeminde daha iyi mücadele etme şansını isteyeceklerdir. Dediğim gibi biz daha büyük resme bakıyoruz. Ufak kavgaların, mücadelelerin değil, Avrupa’da çok daha büyük bir resmin içinde Türk futbolunun olmasının önemini düşünüyoruz. Basit, bir maç ertelendi, ertelenmedi konusu değil bu konu. Diğer insanlar öyle görebilir ama bizim için değil. Ülke puanını ilgilendiren, ülkemizin düşen Avrupa puanını arttırma çabasıdır. Şu anda tek temsilci Galatasaray’dır. Burada da Galatasaray’ın en iyi şekilde Türkiye’yi temsil etmesi ve diğer takımlarımızı da ilerde yarayabilecek puanlar almasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“SON 10 HAFTA CİDDİ ANLAMDA SPEKÜLASYONLARA SEBEP VEREBİLECEK BİR KARAR ALINDI”

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan hakemlerle ilgili de konuşan Elmas, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz bir açıklama yaptık. Bu hakemlerle ilgili bizim en başından beri Galatasaray olarak, hakemlerin isimleriyle değil, sistemin işleyişi ve şeffaflığı ve değerlendirme kriterleriyle ilgili sorunumuz var. Eğer siz bu sistemi şeffaf çalışır bir hale getirmezseniz, hakemliğe devam etmeyecek isimlerin neden devam etmediklerinin sebeplerini net olarak ortaya koyamazsınız aynı kaos devam eder. Nitekim öyle oldu. Biz bunu sezon başından beri söyledik. Sezon başında ben bu konunun halledilmemesi halinde yeni bir kaos sezonunun başlayacağını söylemiştim. Maalesef o günkü çağrımız cevap bulmadı. Hakikaten bir kaos sezonu gerçekleşiyoruz. Açıkçası kalan hakemler neden kaldı ? Gidenlerin gitmesine neden karar verildi ? Gözlemciler ilgili kararlar hangi kriterlere göre verildi bunları bilmiyoruz. Son 10 hafta ciddi anlamda spekülasyonlara sebep verebilecek bir karar alındı. Keşke zamanlaması devre arası ya da sezon sonu olsaydı. Niye bu kadar acele edildi bilmiyorum. Bizim biliyorsunuz Elit Lig’deki U19 maçımıza hakemin geç atanması sebebiyle, maç geç başladı. MHK’de de bu sebeple bir kaos yaşandığını görüyoruz. Bugün başka bir kulübün maçına atanan hakemin değişmesi gibi konular da var. Biz bu işin kişiler etrafında değil, şeffaf, hiçbir takımı gözetmeden, TFF içinde ya da dışardan Türkiye futbolu üstünde bir güç gösterisi yapmadan, son derece şeffaf, sadece Türk futbolunun ve kulüplerin lehine olarak çözülmesini istiyoruz. Görünen o ki bu alınan karar öyle olmadı. En azından sonuçları öyle gözükmüyor. Dediğim gibi istediğimiz bir değişim ama değişim bu değil. Biz istediğimiz sistem değişikliğinin tüm takımlar adına şeffaflığın, adaletin savunucusu olmaya, bunu arzu, talep etmeye devam edeceğiz. Türk futbolunda maalesef son zamanlarda özellikle dışardan, hatta bazı kulüplerin bir arada daha güçlü olduğunu göstermeye ihtiyaçları olduğunu, bununla ilgili birtakım baskılar yaptıklarını, birtakım değişiklikler istediklerini görüyoruz. Bu Türk futboluna fayda etmez. Kimsenin güçlü olduğu değil, toplu olarak kulüplerin güçlü olduğunu, Türk futbolunun güçlü olduğu bir sisteme ihtiyacı var. Zaten birkaç kulübün güç gösterisi yapması sonucu Türk futbolu buraya geldi. Geldiğimiz noktadan ileriye de geçmiş alışkanlıklarla gidemeyeceğimizi biliyoruz.”