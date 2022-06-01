Burak Elmas: Bundan sonra birlik beraberlik olmaz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD'da yaptığı açıklamada "Bundan sonra Galatasaray için birlik ve beraberlik olmaz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD'da açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, “Bundan sonra Galatasaray için birlik ve beraberlik olmaz! Bu çok zor. Görüş ve düşünce, inanış mücadelesi yaşanacak. Herkes kendine bir taraf belirleyecek! TFF'nin seçimi bir seneliktir. Kısa sürede çözülemeyecek sorunlar var. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir TFF arzuluyoruz. Bütün kulüplerle görüşüyoruz. Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz” dedi.

ERDEN TİMUR’DAN MEKTUP

Galatasaray’da basketbolda büyük başarılara imza atan ve Dursun Özbek ile hareket eden Erden Timur bir mektup yayınladı. Mektupta, “Galatasaray dışında hiçbir şeyin tarafı olamazsın. Söz konusu Galatasaray ise zordan kaçamazsın. Aza razı olmazsın, az ile yetinmezsin. Sen tanımadan sevdiğimsin. Sıra arkadaşımsın. Türkiye'sin, Avrupa'sın, sarıyla kırmızısın. Hep vardın, daima olacaksın. Bugün biz sadece sorunlarımızı çözmek için değil, çocuklarımıza her zaman gurur duyacağımız bir Galatasaray emanet etmek için birlikte yola çıkıyoruz” denildi.