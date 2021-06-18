Burak Elmas: Çıktığımız yoldan döndüremezler

Galatasaray’da başkanlık seçimi öncesi adaylardan Burak Elmas, SÖZCÜ’ye samimi açıklamalar yaptı. Hakkındaki eleştirilere net cevaplar veren Elmas şunları söyledi: “Ülkemizin en büyük uluslararası gıda yatırımının 13 yıl boyunca Türkiye ve dünyada CEO'luğunu yapmış bir tecrübeye sahibim. İşini yönetemeyen, parası olmayan kimmiş açıkça söylesinler. Herkes ortaya konuşuyor.

‘KİMSEDEN KORKUMUZ YOK’

BU sözleri edenler cesursa isim verirler. İsim vermeden konuşanlar, imzasız işlerle saldıranlar bizi Galatasaray aşkıyla çıktığımız yoldan döndüremezler. Verilmeyecek hesabımız da kimseden korkumuz da yok. Ortaya söylenen sözlere karşılık vermeyeceğimiz gibi Galatasaray'a hiçbir şekilde faydası olmayan adeta bir bataklık haline gelen içi boş tartışma ortamına da girmeyeceğiz.”

‘BENİ BİLE YARGILARLAR’

“KURULLARIN değerini bilmeyenler nedeniyle kulübümüzün temel taşları zarar gördü” diyen Elmas, “Galatasaray'ı özüne döndüreceğiz. Yönetimin kararlarına göre iş yapan değil, Galatasaray'ın tüzüğüne, kültürüne sahip çıkacak şekilde hareket edecek kurullar kuruldu. Seçimi kazanırsam disiplin kurulum gerekirse Başkan Burak Elmas'ı bile yargılama hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

‘TÜZÜK KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

“OY hesabı yaparak yönetim kurulu oluşturmadık. Kimsenin ‘onu al, bunu al' çağrılarına kulak asmadım. Yönetim olarak üç ana sloganımız var; samimiyet, şeffaflık ve açıklık. Göreve geldiğimizde disiplin kurulumuz tüzüğü hiçe sayanları yargılama konusunda tam yetkilidir. Galatasaray'ın değerlerine sahip çıkmak en önemli ve birinci vazifemizdir.”

‘MASAYA YUMRUĞU VURACAĞIZ’

“HAYAL satmaya değil Galatasaraylıların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Çok bağırıp, sonuçsuz hamleler peşinde koşmayacağız. Galatasaray masaya yumruğunu vurduğu zaman hak, hukuk çerçevesinde istediğini alacak güce yeniden sahip olacak.”