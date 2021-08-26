Burak Elmas’tan PFDK’ya çok sert cevap! ‘Savunma yapmayı zül addederim’

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, savunma yapmayı reddetti!

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin ardından tepkisini gösterdi! Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Elmas, TFF’ye yazı göndererek PFDK’ya savunma vermeyeceğini açıkladı.

Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti.

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Burak Elmas’ın mektubu şöyle;

“Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur.

Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım.

Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir.

Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim.

Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübü’nü ve bizleri yıldıramaz.

Bugün olduğu gibi gelecekte de doğrulara söylemeye, sporun bütün paydaşlan adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz.

Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır.”