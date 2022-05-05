Burak Elmas düğmeye bastı! Revizyon kararı

Domenec Torrent ile yolları ayırıp elini güçlendirmeyi planlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mevcut yönetimden Işıtan Gün’e de bu kez listesinde yer vermeyecek.

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Seçimli genel kurul sürecindeki Galatasaray'da kulisler hareketli. Mevcut başkan Burak Elmas'ın yeniden aday olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak Galatasaray patronunun, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yolları ayırıp elini güçlendirdikten sonra yönetiminde de ciddi bir revizyon yapmayı planladığı belirtiliyor.

Buna göre; Işıtan Gün, Burak Elmas'ın kadrosunda olmayacak. Adaylardan Metin Öztürk de camianın önemli isimlerinden Levent Nazifoğlu ile devam etmeme kararı aldı. Sessiz ve derinden ilerleyen diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde çalışmalarıyla ilgili detay vermesi bekleniyor.

DEVELİOĞLU’NA İHRAÇ TALEBİ

Öte yandan açtığı dava ile Galatasaray'da seçimli genel kurul yapılmasını engelleyen Fırat Develioğlu, başkanlığa aday olmuştu. Develioğlu'na karşı atak geldi.

Eski yöneticilerden Adnan Öztürk ile geride kalan mali genel kurulların divan başkanı Metin Sinan Aslan; bazı siyasi davalarda adı geçen Develioğlu'nun sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmesi için disiplin kuruluna başvurma kararı aldı.

Ancak iki isim de seçimde spekülasyon olmaması için listeler verildikten sonra bu hamleyi yapacak.