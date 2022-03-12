Burak Elmas: Erteleme talebi yaptık ama stadımıza ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi gündeme gelen erteleme hakkında açıklama yaptı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine yanıt verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesine yönelik 11 Mart tarihinde yaptıkları erteleme talebini sonrasında oluşan ortam nedeniyle bu kararlarından vazgeçtiklerini ve Nef Stadyumu’nda oynanacak maça ezeli rakipleri Beşiktaş’ı beklediklerini açıkladı.

“KİMSEDEN ‘TORPİL’ İSTEMİYORUZ”

“Erteleme Başvurusu Hakkında Açıklama” başlıklı yazılı açıklamada Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın ifadeleri şöyle;

“Biz kimseden ‘torpil' istemiyoruz, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü Ali Sami Yen'de ‘aslanlar' gibi bekliyoruz!

14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili başvurumuzu, 11 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik.

Başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum.

Bu noktada ertelemeyle ilgili başvurumuzda söz sahibi olan herkese şunu hatırlatma görevini kendimde hissediyorum.

“BIRAKIN PUAN ALMAYI, GOL BİLE ATAMADILAR”

Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı “Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var.” sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.

Kurallara uyma samimiyeti önemlidir.

Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok!

Bu noktada bizi yanlış anlamışlar… Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal…

Çünkü kendileri, “Ülke puanı, ülke puanı” diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar.

“BAŞVURUNUN SEBEBİ HAVA KOŞULLARIDIR”

Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi;

– Çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır.

– Yoğun kar yağışının getirdiği bu olağanüstü koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır.

– Kaldı ki asıl sorun, takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur… Yani perşembe gecesi Camp Nou'da Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul'a dönememiş olması; gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Mevcut koşullar içinde pazar günü evine; yani İstanbul'a dönüp dönemeyeceği de şu an için belli değildir.

– Adil rekabet ortamının, bizim dışımızdaki sebepler yüzünden ortadan kalkmasıdır.

– Türk futbolu için, Avrupa arenasında son yılların en önemli mücadelesi öncesi, takımımızın o maça yüzde 100 hazırlanabilme arzusudur.

Başvurumuzda da belirttiğimiz gibi;

Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımız için paha biçilemez bir değeri vardır.

Çeyrek final, hatta olası bir final yolculuğu tüm milletimize büyük umut, güven ve moral verecektir.

Türk futbolunda ‘değişim', ‘dönüşüm', ‘temiz sayfa' sözlerinin en fazla kullanıldığı dönemdeyiz.

Ve şimdi bu sözlerin samimiyet testinden geçiyoruz.

Diğer yandan, başvurumuz kabul edilmezse de çıkar aslanlar gibi oynarız. Ve emin olun ki; kızmayız, kin gütmeyiz.

Yarın, benzer bir durum geliştiğinde, Türk futbolunun Galatasaray'ın iradesine ihtiyacı olduğunda; ülkemizin, Türk sporunun, ebedi dostlarımızın yanında saf tutarız.

Bu kurucularımızdan bize miras kalmış; bugüne kadar bu bayrağı gururla taşımış efsane başkanlarımızın bizlere öğrettiği Galatasaray değerlerinin bir gereğidir.

117 yıldır, Galatasaray'ı var eden de bu değerlerdir.

Altını tekrar çiziyorum:

Biz kimseden ‘torpil' istemiyoruz… Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz!

Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen'de, Nef Stadyumu'nda ‘aslanlar' gibi bekliyoruz!

Saygılarımla,

Burak Elmas”