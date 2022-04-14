Burak Elmas: Eskiden hep ‘Galatasaray’a bir şey olmaz’ derlerdi; hayır, olur

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD tarafından düzenlenen iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Elmas, "Son kez başkan olarak karşınızdayım" derken, sarı-kırmızılı kulübün sorunlarını anlattı.

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Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde üyelerinde iftar yemeği verdi. Yemeğe Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile dernek üyeleri katıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray’ın çok zor bir dönemde olduğunu vurgulayarak son kez başkan olarak üyelerin karşısında olduğunu belirtip açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY’IN BAŞARILARINA DARBE VURMUŞTUR”

“Galatasaray başkanı olarak son kez karşınızdayım. Gelecekte o oldu, bu oldu, gibi Galatasaray’ın geleceğine hiçbir faydası olmayacak konulara değinmeyeceğim. Gelecekle ilgili sıklıkla söylendiğim ama duyulmadığını hissettiğim konulardan bahsetmek istiyorum. Bu zor dönemi ancak önemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşarız. Son dönemlerde 15-20 sene diyebiliriz, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine, Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi maalesef Galatasaray'ı sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur. Geldiğimiz noktada bütün Galatasaraylıların bireysel olarak çok büyük sorumluluğu var. Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğine hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım.”

“Maalesef bir alışkanlık var. Eskiler hep söylerlerdi, ‘Galatasaray'a bir şey olmaz'. Hayır olur. Bu Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaray yapan değerlerin ne kadar yıprandığını düşünürseniz, bunun üzerine uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne maliyeti olacağını düşünmeden, maddi olarak da ciddi Galatasaray'ın dönülmez bir yola soktuğumuzu da düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğünü kaybedenin de kendi değerlerini korumanın çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz.”

“ONLAR TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYDULAR”

“Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karar saygı duyarak Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleri ile beraber taşın altında ellerini koydular. Biz Galatasaraylı olarak bu süreci onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, Galatasaray'ın bekleyemeye lüksü olmayan sorunları ile hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye, Galatasaray'ın tüm kanallarını, Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerini anlatabilmelerine, Galatasaraylıları da kendilerini izleyebilme olanak sağlayacak şekilde şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da Galatasaray'a son önemli hizmet olarak görüyoruz. Adaylar ve ekiplerine seçimde sonsuz başarılar diliyorum.”

“Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konularını onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi eski bir başkan olacak olan arkadaş, kardeşiniz olarak rica ediyorum.”

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