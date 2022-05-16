Burak Elmas: Galatasaray başkanlığına aday değilim

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'daki seçim için başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, ibra edilmemesinin ardından alınan seçim kararının uzaması nedeniyle oluşan kaosla ilgili olarak konuşarak, 11 Haziran’daki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Elmas, “Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçimde de aday değilim” ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS’IN SÖZLERİ

“Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu’ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.

Kısa görev süremizde Galatasaray’ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını istediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini 27 milyon Euro’ya indirdik.”